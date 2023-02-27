جدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستستضيف مدينة جدة فعاليات معرض جدة للشوكولاتة والقهوة في نسخته الثانية، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.ويهدف المعرض الذي يقام في 8 مارس المقبل لمدة أربعة أيام، إلى خلق بيئة تكاملية تجمع صُنًاع الشوكولاتة والقهوة ورواد الأعمال بشكل منظم وفق أرقى أساليب العرض الحديثة والمتطورة، فيما يسعى لأن يكون النافذة الأهم للصٌناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة، من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة التي تلقى رواجًا وإقبالًا شديدين، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة، ومشاركة أبرز صناع ومورد ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة.وسيشهد المعرض العديد من ورش العمل المختصة والمسابقات والعروض والفعاليات.// انتهى //16:20ت م0121