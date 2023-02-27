الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جوون يونغ.وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام على أهمية تعزيز علاقات التعاون المثمر بين مجلس التعاون وكوريا، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما تم استعراض مخرجات جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:29ت م0123