القاهرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسعُقد اليوم بجامعة الدول العربية الاجتماع "57" لمديري عموم الجمارك في دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط، برئاسة نائب رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سالم القضاة مدير عام الجمارك الأردنية.ورأس وفد المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها : تقرير لجنة السياسات والقرارات الصادرة بشأن أعمال ومبادرات المنظمة "مؤشرات قياس الأداء-معابر التجارة الإلكترونية- إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية" والخطة الإستراتيجية 2022-2025 والخطة التنفيذية 2022-2023.وأكّد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أن العمل الجمركي شهد العام الماضي تطوراً إيجابياً، حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ والتي من شأنها توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية مما سينعكس إيجاباً على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بالدول العربية.وأوضح أنه رغم تعافي العالم من جائحة "كوفيد 19" إلا أنَّ الجائحة كان لها تأثير إيجابي على العمل الجمركي في العالم بصفة عامة وفي الدول العربية على وجه الخصوص، حيث أسهمت في تسليط الضوء على الدور المهم لقطاع الجمارك في دعم المنظومة الأمنية لأي مجتمع، والحفاظ على استقراره وحمايته من المخاطر الخارجية، وكذلك دوره المهم في تيسير حركة التجارة وتوفير احتياجات المجتمع من المواد الأساسية والسلع الضرورية في وقت الأزمات.// انتهى //16:33ت م0124