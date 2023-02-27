الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسحقق المنتخب السعودي للتجديف الميدالية البرونزية بفئة التتابع المختلط في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة ميسيسوجا الكندية.وحقق الميدالية كل من حسن قادري وخالد شاكر وفاتن مرزا وإيمان رفيق، بعد أن حصلوا على المركز الثالث بزمن 05:50.3 . (دقائق).واختار المدير الفني للمنتخب السعودي "البريطاني" ماثيو تارنت 28 لاعباً ولاعبة لخوض منافسات البطولة من خلال مشاركتهم في 24 فئة مختلفة نالوا فيها أرقام ومراكز متقدمة.وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي رضا عن فخره بتحقيق المنتخب السعودي هذا الإنجاز, مقدماً تهنئته للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.وقال: "نتطلع لمزيد من العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج والبطولات خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعناها، مثمناً في هذا الصدد دعم القيادة المستمر، للرياضة والرياضيين، وخاصة الاتحاد السعودي للتجديف.// انتهى //16:38ت م0125