الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، المبعوث الخاص لمملكة هولندا إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور إيميل دي بونت, وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.وأكّد معاليه خلال اللقاء دعم مجلس التعاون للجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية, وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة ، موضحاً جهود دول المجلس في هذا المجال، وسعيها لتذليل العقبات أمام إيصال المساعدات للشعب الأفغاني.كما أوضح موقف مجلس التعاون تجاه الأوضاع في أفغانستان، مؤكدًا دعوة السلطة للأمر الواقع لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء، وذلك بتنفيذ التزاماتها بشأن السماح للنساء والفتيات بالعمل والالتحاق بالمدارس والجامعات، وحل الخلافات عن طريق الحوار، وتشكيل حكومة تشمل مكونات الشعب الأفغاني كافة ، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.// انتهى //16:48ت م0126