الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستستضيف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان غداً ضمن برنامجها الثقافي معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري للحديث حول الاعتداء واحترام الحق في الاختلاف.وأوضح رئيس الجمعية خالد الفاخري أن هذا اللقاء يهدف لتسليط الضوء حول الاعتدال، واحترام الحق في الاختلاف الذي يعد من القيم الإنسانية والمبادئ التي حث عليها الدين, مشيراً إلى أن سلسة اللقاءات التي تعقدها الجمعية؛ تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي إيماناً بأن المعرفة والوعي يشكلان دعامتين مهمتين لحماية الحقوق وتعزيزها.وبين أن برامج رؤية المملكة 2030 فتحت أبواباً واسعة لثقافة التعايش ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات ونشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التلاحم الوطني وثقافة الحوار المجتمعي.// انتهى //17:00ت م0127