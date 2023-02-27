الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، في مقر وزارة الثقافة اليوم ، رئيس أساقفة فيينا نيافةَ الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون .وبحث الجانبان خلال اللقاء دور الثقافة في مدّ جسور التواصل بين البشر ، والنهضة الثقافية التي تعيشها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، انطلاقاً من الوعي بأهمية الثقافة في تعزيز مفاهيم التسامح والقبول، وتشجيع الحوار بين الناس من مختلف الجنسيات، وفق إطار إنساني مشترك ، .ووجه معاليه الدعوة إلى نيافة الكاردينال لزيارة بينالي الفنون الإسلامية المقام حالياً في مدينة جدة، وذلك للاطلاع على مآثر الفن الإسلامي عبر تاريخ الحضارة الإسلامية، والتعرف على خصائصه الجمالية الفريدة .// انتهى //17:52ت م0132