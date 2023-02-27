إسلام آباد 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسلقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما خلال اشتباكات وقعت اليوم مع عناصر مسلحة تنتمي لمنظمة إرهابية في منطقة "سبين وام" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية أنّ الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط أمني في تلك المنطقة، مضيفةً أنّ الفرقة العسكرية تمكنت من القضاء على اثنين من الإرهابيين، واعتقال اثنين آخرين، ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.وأكّدت عزم الجيش على القضاء على الإرهاب، موضحةً أنّ عمليات البحث والتطهير ستستمر في المنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.// انتهى //17:52ت م0133