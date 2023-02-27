الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة، اليوم، معالي رئيس الديوان الرئاسي المنغولي سودباتار يانغوغ والوفد المرافق، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //18:47ت م0144