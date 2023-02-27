الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستأهل المنتخب السعودي لقفز الحواجز إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024م" بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز.واستطاع فرسان الأخضر خطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة، حيث مثله الفارسان الأولمبيان رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي والفارسان عبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي.ورفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو وزير الرياضة على تحقيق هذا الإنجاز والنجاح الكبير لفروسية المملكة.وقال: "ما تحقق اليوم من إنجاز يأتي بفضل من الله ثم الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لرياضة الوطن, حيث حظيت رياضة قفز الحواجز والفروسية بشكل عام بدعم سخي من القيادة ومتابعة واهتمام من سمو وزير الرياضة، وأسهم ذلك في التأهل إلى الأولمبياد بعد تحقيق المركز الأول".وأكد سموه أن الاتحاد السعودي للفروسية يسعى إلى الاستمرار في تحقيق أفضل المنجزات التي تليق باسم المملكة العربية السعودية, مباركاً تحقيق هذا المنجز, ومتطلعاً إلى تقديم نتائج مشرفة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م.يذكر أن المنتخب السعودي لقفز الحواجز يحمل سجلاً مشرفاً في الألعاب الأولمبية حيث، سبق أن حقق الميدالية البرونزية للفرق في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012م وكذلك تحقيق الفارس الأولمبي خالد العيد الميدالية البرونزية في أولمبياد سدني 2000م.// انتهى //18:57ت م0145