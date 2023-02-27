عرعر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسناقشت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية اليوم سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية لمعالجة برنامج التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وذلك عبر الاتصال المرئي برئاسة أمين المنطقة المهندس شمام الشمري .واستعرض الاجتماع نسب إنجاز معالجات التشوه البصري والمعوقات والحلول اللازمة ، والسرعة ورفع وتيرة العمل بالبلديات للارتقاء بالعمل البلدي وتحسين المشهد الحضري وفقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يذكر أن أمانة المنطقة استقبلت أكثر من 10 آلاف بلاغ للتشوه البصري خلال عام 2022م ومعالجة 94.5% من إجمالي البلاغات .// انتهى //18:57ت م0146