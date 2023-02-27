الرباط 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمدينة الدار البيضاء اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور المملكة المغربية حالياً.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز في تصريح للصحافة عقب اللقاء، إن الوفد استعرض مع المسؤول المغربي جوانب من العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال مكافحة الإرهاب وضمان الأمن.// انتهى //19:15ت م0148