الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم، أنه استناداً إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساًالأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيسالأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواًالدكتور وليد بن محمد العيسى عضواًالأستاذ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن عضواًوستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.وقدمت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها، مثمنةً دور أعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس وإسهاماتهم في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.ويدعم التشكيل الجديد مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية، ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.// انتهى //19:20ت م0150