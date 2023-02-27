القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم، بجروح وحالات اختناق, خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال في هذه المواجهات إصابة 13 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق.وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين، ودمرت عدة مركبات خلال اقتحامها للقرية، مضيفةً أنّ قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية.// انتهى //19:20ت م0151