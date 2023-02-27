الظهران 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسانطلقت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية اليوم، المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة.وأوضح مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري, أنّ الدورة تقام على ثلاث مراحل في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، والمنطقة الشرقية (الظهران)، والمنطقة الشمالية (حفر الباطن)، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى وتحقيقها نتائج إيجابية ومثمرة على مستوى الرياضة العسكرية في القطاعات, منوهًا بما تحظى به الرياضة في القوات المسلحة من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لما للرياضة من أهمية في رفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لمنسوبي القوات المسلحة.وبيّن العميد الشهري أنّ الفرق المشاركة ستتنافس في المرحلة الثانية في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس 2023م.وأضاف: "أنّ المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، ستشهد منافسات المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في الفترة 28 مايو حتى 10 يونيو 2023م، وذلك في كرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.// انتهى //19:21ت م0152