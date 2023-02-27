الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم النسخة الثانية من "مهرجان الفقع"، الذي سيقام في مستشفى عرقة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس المقبل؛ لتسليط الضوء على الفقع وقيمته التاريخية المرتبطة بالثقافة السعودية، إلى جانب تقديم تجارب تعليمية ومثرية للزوّار ذات طابع تعليمي تثقيفي وترفيهي يستهدف جميع فئات المجتمع بكافة الأعمار، وذلك دعماً للمحتوى المحلي، وإبراز منتجاته الوفيرة عبر تقديم منصة حيوية لأصحاب المشاريع المحلية لتقديم منتجاتهم المتنوعة من الأطعمة والمنتجات المشتقة من الفقع .ويضم المهرجان الذي سيبدأ من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة من منتصف الليل مناطق متعددة تشتمل على أنشطة وبرامج نوعيّة تستهدف مختلف الفئات العمرية، ومن أبرزها منصات للعارضين سواءً من المزارعين وبائعي الفقع وغيرهم، ومنطقة مزاد على أجود أنواع الفقع، ومطاعم للمأكولات والمشروبات بحيث يحتوي بعضها على منتجات ومشتقات الفقع، وأخرى لورش عمل حول تحضير الأطباق بالفقع، وتجهيز المواد الغذائية المشتقة منه، إضافة إلى معرض فنّي يحتوي على تجارب مختلفة تتمحور حول الفقع، وتخصيص منطقة للحرفيين اليدويين، ومنطقة للأطفال التي ستضم فعاليات وأنشطة تفاعلية موجهة لفئة الأطفال لتعرفهم بهذه النبتة والمنتجات المشتقة منها، وأخيراً سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حيّة .ويأتي "مهرجان الفقع" بصفته أحد فعاليات الهيئة المخصصة للاحتفاء بتراث فنون الطهي بالمملكة، والتي تهدف إلى إعادة إحياء القيمة التاريخية والثقافية والتراث الشعبي وتعزيزها لدى المجتمع، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات السعودية في مجال فنون الطهي، مع ما يتضمنه ذلك من خلق وتهيئة بيئة شاملة ثقافيًا تُلهم التواصل البشري عبر القوة العالمية للغذاء، وخلق منصات تُمكن الطهاة من مواصلة تطوير مهاراتهم في فنون وتطوير المطبخ السعودي .// انتهى //19:42ت م0155