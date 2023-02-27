نجران 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسيعدّ متنزه الملك فهد بمنطقة نجران "غابة سقام"، أحد الخيارات الترفيهية السياحية لأهالي وزوّار المنطقة، خصوصاً مع قرب بدء الإجازة المدرسية، واعتدال الأجواء بنجران.ويجد الزائر لهذا المكان متعة حقيقية ومتنفساً ترفيهياً طبيعياً، يقضي فيه أوقاتاً ممتعة وجميلة سواء بصحبة الأصدقاء أو العائلة، حيث الطبيعة الخلابة، والأشجار الوارفة، والهواء العليل.ويضم المتنزه بين جنباته العديد من أشجار النخيل والسمر والسدر والسلم، وأشجار الظل، وغيرها من الأشجار، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، والمرافق الخدمية، والألعاب المخصصة للأطفال، والممرات الخاصة برياضة المشي وركوب الدراجات.//انتهى//19:44ت م0156