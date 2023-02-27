برشلونة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسانضمت مجموعة stc الممكن الرقمي في الشرق الأوسط، إلى مبادرة "Open Gateway” التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA ، من خلال تصميم إطار واجهات لبرمجة التطبيقات (APIs) وذلك لتوفير وصول عالمي إلى شبكات المشغلين للمطورين، مما يجعل من الأسهل والأسرع بالنسبة لهم تحسين الخدمات الحالية ونشر خدمات جديدة للعملاء عبر شبكات المشغلين.وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع الاتصالات بشكل عام وتقديم الخدمات في اقتصاد تطبيقات API. بشكل خاص وذلك بدعم من 21 من مشغلي شبكات الجوال، بما في ذلك مجموعة stc، حيث ستساعد بوابة GSMA المفتوحة المطورين على الوصول إلى أكبر منصة اتصال في العالم، مع نقطة وصول واحدة إلى مجموعة واسعة من قدرات الشبكة عبر واجهات برمجة التطبيقات المشتركة المتوافقة مع CAMARA .وستوفر مبادرة “Open Gateway”التابعة لمنظمة “GSMA” خدمات تمكن المطورين لتوفير خيارات وافرة وأيضا لرفع الجودة المقدمة للمستهلكين. مع التركيز على ثماني واجهات لبرمجة التطبيقات للشبكة API والتي تتكون من موقع الجهاز أو تبديل بطاقة SIM للتحقق من المستخدمين ومكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت إلى Edge Discovery أو الجودة عند الطلب لتقديم تجارب ألعاب واقعية أو طائرات بدون طيار لتنفيذ مهمة البيانات نقل البيانات بأمان.كما سيؤدي إطلاق “Open Gateway” إلى تمكين قطاع تقديم الخدمات التقنية، وتوفير فرص الابتكار للمطورين وأصحاب المشاريع. ومن المتوقع أن يؤدي الإطار المتسق والقابل للتشغيل البيني والموحد إلى تسريع التحول الرقمي في صناعة الاتصالات ومساعدة مجموعة stc على مواصلة دورها الرائد في هذا المجال حيث تم تقديم العديد من المشاريع التعاونية والابتكارات التقنية والتي بدورها تعزز من دور منظمة GSMA في دعم المشغلين التقنيين لتمكين قطاع الاتصالات والتقنية.وتعد GSMA المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة أكبر منظمة لمشغلي ومصنعي الاتصالات المتنقلة في العالم، وتضم أكثر من 1100 عضو من الشركات المشغلة والمصنعة والمزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة وتقنية المعلومات على مستوى العالم، ويستفيد ما يزيد عن 7.5 مليار عميل في العالم من سياسات أنظمة ومواصفات هذه المنظمة، وتشرف على تنظيم مؤتمرات ومحافل عالمية في هذا المجال وتشارك المنظمة في وضع سياسات وتوجهات قطاع الاتصالات على مستوى العالم.// انتهى //19:47ت م0157