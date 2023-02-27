الرباط 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.09%، عند 10.834,84 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19%, ليستقر عند 869,43 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف انخفاضًا بنسبة 0.1%, بمجموع 824,33 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.09% إلى 9.958,58 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 12 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 567 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:16ت م0158