سكاكا 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا اليوم، عدداً من المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة، كما استقبلَ سموُّه رؤساءَ المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.ورحَّب سموُّ أميرِ منطقة الجوف بالجميع مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهُم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، كما استمع سموُّه إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لا تألو جهداً في خدمة مواطني هذا الوطن الغالي.ونوَّه سموُّ الأميرِ فيصل بن نواف بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظَهما الله.// انتهى //20:48ت م0159