مكة المكرمة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسقدَّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلةً في وكالة اللغات والترجمة- خدماتها لضيوف الرحمن بـ (50) لغةً، وذلك من خلال كوكبة من المترجمين المتميزين المنتشرين في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة.وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الترجمة في المسجد الحرام تتكون من محورين رئيسيين، أولهما ترجمة ميدانية إرشادية للقاصدين، وترجمة تخصصية شرعية للخطب المنبرية والدروس، حيث تقوم الوكالة مؤخراً بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أروقة و مداخل المسجد الحرام كافة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللغات في الميدان لتتجاوز 50 لغةً؛لضمان شمولية الخدمات لجميع الزوار من الناطقين بغير العربية.وأكد الحميدي ضرورة إيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم،حيث تحرص الوكالة على تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر وبعشر لغات عالمية معتمدة،وذلك عبر منصة منارة الحرمين وعبر أثير إذاعة FM ، وأنه قد استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي.// انتهى //21:22ت م0162