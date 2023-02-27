اقتصادي / الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/8/7 هـ الموافق 2023/02/27 م واس
عواصم 7 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق اليوم مدعوماً بمكاسب في جميع القطاعات الرئيسة متعافياً بذلك من أكبر انخفاض أسبوعي له في 2023م.
فقد ارتفع المؤشر 1.1 % عند الإغلاق بعد تراجعه 1.4 % الأسبوع الماضي.
كما أغلقت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو على ارتفاع يتراوح بين 1.4 % و1.8 % في قطاعات مثل النفط والغاز، والتكنولوجيا والسيارات.
وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين 0.9 % ومؤشر شركات التجزئة 2.0 %.
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