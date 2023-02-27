الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم ، فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"،الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال المدة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2023م في الرياض .ودشَّن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ عبدالله البدير فعاليات المؤتمر نيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة عدد من اصحاب المعالي ورؤساء المنظمات الهندسية الخليجية، والمهتمين بالقطاع الهندسي.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس ماجد بن هندي العتيبي في كلمته أن المؤتمر أصبح ذا أهمية وترقب في أوساط المنتمين لمهنة الهندسة محلياً وعربياً وعالمياً،بصفته أضخم مناسبة مهنية يتم تنظيمها في المنطقة؛ وذلك لمتابعة وعرض تطورات المهنة بجميع تخصصاتها وفروعها، والإشادة بالتقدم والتطور في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجالات الهندسية والفنية في ظل توفر المواهب والخبرات والمقومات السعودية لخدمة الاقتصاد والصناعات الهندسية والفنية في المجالات الرئيسية والفرعية، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، والطاقة، وسلاسل الإمداد، وغيرها، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز توطين المهن الهندسية والفنية بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة مختلفة.من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف،أن المؤتمر يُعَدُّ محفلاً مهنياً دولياً تسعى الهيئة السعودية للمهندسين عبر جلساته إلى التبادل المعرفي وتحفيز الإبداع والاستزادة من الخبرات في المجالات الهندسية المختلفة، حيث يجتمع نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين وأصحاب القرار، وسيتم عرض أحدث وأهم الأساليب والمعالجات الصناعية في مختلف التخصصات الهندسية وما تم التوصل إليه في مهنة الهندسة ومسايرة الرقي والتقدم المهني في العالم.وتضمَّن الافتتاح جلسة حوارية لأصحاب المعالي بعنوان: الهندسة والطريق إلى رؤية 2030، شارك فيها معالي مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان غانم المحمدي ، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر الدلامي ،ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية المهندس أسامة الزامل.يُذكر أن المؤتمر في نسخته الثالثة يتناول عدداً من الموضوعات التي تستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية،المتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، وتعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة،حيث يشارك أكثر من 48 متحدثاً من 25 دولة، وتقديم أكثر من 500 ورقة علمية، وبمشاركة أكثر من 100 جهة مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات.كما يقدم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة لستة مسارات هندسية في 12 محوراً في مختلف التخصصات الهندسية سيتم استعراضها خلال المؤتمر، وتشمل المسارات؛ الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافةً إلى الهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية.كما يصاحب أيام المؤتمر وما يتضمنه من ندوات وجلسات ونقاشات جادة ومتخصصة، المعرض الهندسي المصاحب الذي يقدم لزوار المؤتمر أبرز الفرص والابتكارات والتقنيات،إضافةً إلى الخدمات الهندسية.//انتهى//21:27ت م0164