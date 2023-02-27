الدوحة 7 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسعقد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، جلسة مباحثات اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، الذي يزور الدوحة حالياً.وجرى - خلال الجلسة- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما تناولت أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعقب الجلسة، شهد الجانبان التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.//انتهى//21:54ت م0167