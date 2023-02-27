الرباط 7 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة - اليوم- وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، الذي يزور الرباط حالياً.وأكدَ الوزير المغربي - خلال اللقاء- رفضَ بلاده سياسةَ الاستيطان، ومساندتها حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها.من جانبه، أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المحتل أزاح حل الدولتين المتفق عليه دولياً عن طاولة المباحثات مع الفلسطينيين، واستعان عوضاً عنه بالحل الأحادي الجانب، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة.//انتهى//22:01ت م0168