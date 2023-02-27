مكة المكرمة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسوقَّعت جامعة أمِّ القُرى، ممثَّلةً في كليَّة التَّمريض اليوم، مذكِّرة تفاهم مع مستشفى مكَّة الطبي؛ لإعداد كوادر طبيَّة وطنيَّة متميِّزة في مجال التَّمريض، وتقديم الرِّعاية الصِّحية الشَّاملة للمرضى، والبرامج التَّدريبيَّة الإكلينيكيَّة، والخدمات المجتمعيَّة؛ بالإضافة إلى توفير الكفاءات الطِّبيَّة والصِّحيَّة المتخصِّصة في مختلف المجالات.ووقَّع الاتفاقية كلٌّ من وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر بن عوض الزائدي، والرئيس التَّنفيذي لمستشفى مكَّة الطِّبي المهندس عبدالعزيز الوهيبي، بحضور المختصِّين، وعميدة كليَّة التَّمريض بجامعة أمِّ القرى الدكتورة فاطمة السلمي.وأكَّدَ وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر بن عوض الزائدي حرصَ الجامعة على توقيع الاتفاقيات المهنيَّة الهادفة لتقديم الخدمات المتخصِّصة للقطاع الصِّحي، مما يعود بالنَّفع على الأفراد، والمجتمع، والعاملين في المجال الطبي، والمستفيدين من الخدمات الصِّحيَّة.وأوضحت عميدة كليَّة التَّمريض الدكتورة فاطمة السلمي، أنَّ هذا التَّعاون يهدف إلى تطوير الكوادر الصِّحيَّة والفنيَّة من منسوبي وطلبة الجامعة، ويمكن تدريب طلبة الكليَّات الصِّحية في جميع المراحل وطلبة الامتياز من كليَّة التَّمريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدَّورات والبرامج الأكاديميَّة التَّدريبيَّة لمنسوبي المستشفى.كما قدَّم الرئيس التَّنفيذي لمستشفى مكَّة الطِّبي شكرَه لإدارة جامعة أمِّ القُرى على التَّعاون الدَّائم في كلِّ ما يخدم القطاع الصِّحي، ويطوِّر العاملين فيه، مشيدًا بالجهود التي تبذلها جامعة أمِّ القرى بكوادرها الصِّحيَّة وطلابها وكليَّاتها في هذا المجال.يذكر أنَّ وحدة الشَّراكات المحليَّة والدَّوليَّة في الجامعة حريصة على توثيق الشَّراكات مع القطاع العام والخاصّ وغير الربحي؛ وذلك فيما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق إستراتيجيَّة الجامعة ٢٠٢٧.// انتهى //22:24ت م0170