جنيف 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسشارك سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية سرحان بن كروز المنيخر، في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين الذي استضافته مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي عُقد اليوم في مدينة جنيف؛ لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق للعام الجاري 2023م.وشاركت دول مجلس التعاون في أعمال المؤتمر كأكبر المانحين الدوليين لليمن، حيث تجاوز مجموع ما قدمته دول المجلس في الجانب الإنساني لليمن أكثر من 17 مليار دولار.كما حضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، ووزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي جوهان فورسيل، بالإضافة إلى العديد من الوفود من الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في العمل الإنساني.ويهدف المؤتمر إلى حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023م المقدرة بـ4.3 مليارات دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص، وفد تعهد المانحون بتقديم 1,2 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة.ويسعى المؤتمر رفيع المستوى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية؛ هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة، وحماية وتوسيع التحسن الذي تم إحرازه في عام 2022م، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية.// انتهى //22:46ت م0171