الباحة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتميز، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ضيف الجائزة، بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين والفائزات بالجائزة في فروعها المختلفة، وذلك بقاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري بمدينة الباحة.وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور منصور بن سعيد أبو راس أن سموه اعتمد النتائج النهائية للجائزة في فروع الجائزة المختلفة، والبالغ عددهم ( 54 ) فائزاً وفائزة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التقييم واللجان المختلفة للجائزة.// انتهى //22:47ت م0172