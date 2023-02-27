عنيزة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، المبنى الجديد لمركز شرطة محافظة عنيزة الشرقي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.ولدى وصول سموه قص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى، ثم اطلع على المركز وما يحتويه من مكاتب وخدمات أمنية تقدم للمواطنين.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن وجود مثل هذه المشاريع تترجم حرص القيادة الحكيمة - أيدها الله - لدعم القطاع الأمني، وتوفير أفضل التقنيات والتجهيزات الحديثة، بمتابعة من سمو وزير الداخلية ومعالي مدير الأمن العام، مشيداً بما شاهده في المركز من جاهزية عالية، مثنياً على جهود منسوبي الأمن العام بالمنطقة.كما شهد سمو أمير القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة لمدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، ثمن فيها الدعم والاهتمام الذي يجده قطاع الأمن العام بالقصيم من سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، مؤكداً أن ذلك كان له أثر جليّ في تعزيز دور القطاع الأمني بالمنطقة، منوها بحرص واهتمام معالي مدير الأمن العام، مشيراً إلى أن مركز شرطة شرق محافظة عنيزة يعد من المشاريع الأمنية الحديثة بالمنطقة، بتكلفة بلغت أكثر من 19 مليون ريال، على مساحة تبلغ أكثر من 7 آلاف م2.وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير القصيم الضباط والأفراد المتميزين من شرطة عنيزة.// انتهى //23:26ت م0175