القاهرة 7 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستغلب فريق الاتحاد السكندري على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 4 - 3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد "جهاز الرياضة العسكري" في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع هذا الفوز رصيد الاتحاد السكندري إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي الجولة ذاتها، فاز فريق أسوان على مضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد غزل المحلة، ليرفع أسوان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.//انتهى//23:27ت م0176