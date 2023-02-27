مكة المكرمة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامج صناعة الأصولي في عامه الثاني من العام الجاري ، بحضور 4,023 مستفيدا من طلبة العلم وعموم القاصدين حضورياً بالمسجد الحرام، فيما بلغ عدد المستفيدين عبر البث المباشر لمنصة منارة الحرمين 6,732 مستفيدا.وأوضح الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إبراهيم بن محمد شيبة، أن البرنامج أقيم بمشاركة 5 من أصحاب المعالي والفضيلة، بعدد 8 مجالس علمية، وبث أكثر من 6 ساعات عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.وأفاد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم ما يفيد من برامج ودورات علمية، وذلك تأكيداً لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وأن يكونا منبراً لنشر هدايات هذا الدين الحنيف، وتوجيهاً وإرشاداً للمسلمين، وصرح هدى للعالمين.// انتهى //23:44ت م0179