لندن 7 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث اليوم، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لين، التي تزور لندن حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا المناخ والأزمة الأوكرانية.ويأتي هذا في أعقاب الإعلان عن نجاح محادثات بروتوكول إقليم أيرلندا الشمالية لما بعد المغادرة الأوروبية، وتوقيع المسؤولة الأوروبية اتفاقاً مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بهذا الخصوص.//انتهى//23:49ت م0182