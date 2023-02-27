القاهرة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسفاز منتخب تونس على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي تستضيفها مصر حالياً.بهذه النتيجة، رفع منتخب تونس رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب زامبيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة.وفي الجولة ذاتها، انتزع منتخب جامبيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه بهدفٍ دون رد على نظيره منتخب بنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الإسكندرية، فيما تجمد رصيد منتخب بنين عند نقطتين محتلًا المركز الثالث.//انتهى//00:25ت م0002