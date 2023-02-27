الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن اليوم، ختام دوري هجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان رماح في الرياض، بعد منافسات حافلة شهدتها المراحل الأولى من السباق.وسيتوج الحاصل على جائزة موسم 2022 – 2023م للنقاط بكأس الموسم ومبلغ مالي قدره مليون ريال، بينما يمنح صاحب المركز الأول في السباقات على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، وسينال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال التاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال، توزع مناصفة بين المالك والهجان.وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان رصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع 4 آلاف ريال، والخامس 2000 ريال، فيما توزع المبالغ مناصفة بين المالك والهجان لكل جائزة.يذكر أن منافسات دوري هجان في نسخته الثانية أقيمت في 9 مناطق، إذ بدأت المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21 / 1 / 2023م، وتواصلت في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في الأحساء يوم 28 من الشهر نفسه، بينما انطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير المقبل، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً ميدان تبوك الذي شهد أول سباق على أرضه في الـ 18 من فبراير المقبل، وتقام المرحلة النهائية على ميدان رماح في الرياض.// انتهى //00:40ت م0003