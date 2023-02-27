عنيزة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء أمس، إصدار المجموع الكامل للتراث العلمي لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -، والذي نفذته مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بمحافظة عنيزة. بدعم من الهيئة العامة للأوقاف. في مشروع علمي ضخم لتجديد نشر تراثه الذي يضم 100 كتاب ورسالة في 30 مجلداً، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد الخراشي، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.ووصف سمو أمير القصيم هذا الإصدار بالمشروع الإسلامي الضخم لإبراز تراث الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الذي كان له عطاء زاخر في الجوانب العلمية الشرعية، تمثلت في كتب ورسائل ومخطوطات في مختلف الجوانب الشرعية.وقال: لقد تميز الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وطلابه بالحرص على التوحيد مع الوسطيه والاعتدال في علمهم الشرعي والولاء والإخلاص لقيادتنا الرشيدة وحبهم لوطنهم والابتعاد عن الحزبية ومايفرق جماعة المسلمين.وأشاد سموه بتعاون ودعم الهيئة العامة للأوقاف في مثل هذه المبادرات التي تسهم في العناية بالجوانب العلمية والشرعية للعلماء المتميزين والبارعين في علمهم، مبيناً بأنه عندما ننظر إلى الأوقاف فهو نظام اقتصادي إسلامي تفوق على الأنظمه الاقتصادية الأخرى، مؤكداً دور الأوقاف في نشر كل ما يعود بالخير على ديننا الإسلامي الذي يعد ديناً عالمياً يستفيد منه القاصي والداني في كل أنحاء العالم، مقدماً شكره وتقديره لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية على هذا الوفاء في هذا النشر.وكان سمو أمير القصيم قد اطلع على المعرض الدائم للشيخ العلامة عبدالرحمن ناصر السعدي الذي يستوعب كتب ورسائل مخطوطة في مختلف الأبواب العلمية والخطب والمواعظ، كما يضم كامل تراث الشيخ السعدي.بدوره ثمّن محافظ الهيئة العام للأوقاف عماد الخراشي دعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم للمبادرات التي تسهم في تعزيز دور الأوقاف بالمنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة كان لها شرف العناية بإرث الشيخ عبدالرحمن السعدي بالشراكة مع مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، حيث تبنت إخراج مؤلفاته والعناية بها وتهذيبها وكذلك التطبيق الخاص بمؤلفاته -رحمه الله-.من جانبه قدم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، عبدالله العثيمين، شكره لسمو أمير القصيم على رعايته لهذا الحفل، الذي يدل على حرصه المستمر لدعم المشاريع الوقفية ونشر العلم الشرعي، مشيراً إلى أن الشيخ السعدي هو الشيخ الأول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وله فضل عليه ونهل من معين علمه -رحمهما الله-.كما دشن سمو أمير القصيم خلال الزيارة البوابة الإلكترونية لمؤلفات ومخطوطات الشيخ عبدالرحمن السعدي والتطبيق الإلكتروني على الأجهزة الذكية.وفي نهاية الحفل، تسلّم سمو أمير القصيم المجموع الكامل للتراث العلمي للشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي هدية من المؤسسة.// انتهى //00:49ت م0006