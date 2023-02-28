القاهرة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأقيمت أمس الاثنين بمجمع صالات ملعب القاهرة الدولي، 6 مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية لكرة الطائرة التي تستضيفها مصر حالياً.وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الأهلي المصري على نظيره فريق السويحلي الليبي بنتيجة (3-0)، وحقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق كاظمة الكويتي بنتيجة (3-1)، فيما خسر فريق الأهلي القطري من نظيره فريق السيب العماني بنتيجة (2-3).وتغلب فريق النصر البحريني على نظيره فريق مصافي الشمال العراقي بنتيجة (3-2)، وفاز فريق الصداقة الفلسطيني على نظيره فريق خيبل اليمني بنتيجة (3-1)، كما تَمَكّن فريق بني ياس الإماراتي من الفوز على نظيره فريق الميناء اليمني بنتيجة (3-1).// انتهى //02:00ت م0008