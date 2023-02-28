باريس 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسهيمنت الأرجنتين على جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في حفل أقيم أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب بعدما تفوق اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان، والفرنسي الآخر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني.وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 .ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.وحصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية. وفاز جمهور الأرجنتين بجائزة الأفضل بين باقي المشجعين.ونالت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم للمرة الثانية تواليا. ونالت الهولندية سارينا فيخمان مدربة إنجلترا جائزة أفضل مدربة في العالم بعد قادت الفريق للفوز ببطولة أوروبا للسيدات على أرضه. وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.// انتهى //03:03ت م0009