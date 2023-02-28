إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة رئيس الوزراء شهباز شريف من جميع المؤسسات الوطنية في البلاد بضرورة خفض الإنفاق لدعم الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة لتحسين الاقتصاد الوطني.وسلطت الضوء على الخطط التي رسمتها الحكومة لتمكين الشباب في باكستان لمساعدتهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية البلاد.وأشارت إلى تجديد باكستان عزمها على مواصلة جهود دعم السلام في المنطقة وتحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل جنديين من رجال الجيش الباكستاني وعنصرين إرهابيين خلال اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، ونجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال عنصر إرهابي من مدينة كراتشي الجنوبية.وتناولت تكثيف الأمن الباكستاني عمليات التمشيط في إقليم بلوشستان لقمع تهديد الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك.وعرجت صحف الثلاثاء على متفرقات منها قلق السلطات التركية من ظهور أزمة صحية في المناطق المتضررة من الزلزال، وتعرض جزيرة سولاوسي وسط إندونيسيا لزلزال بقوة 5.‏5 درجات على مقياس ريختر، ومقتل عشرة أشخاص جراء انفجار لغم في سوريا.// انتهى //06:36ت م0012