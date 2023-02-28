عام / باكستان تعرب عن قلقها إزاء مقتل العشرات من مواطنيها في حادثة غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
الثلاثاء 1444/8/8 هـ الموافق 2023/02/28 م واس
إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء مقتل أكثر من عشرين باكستانياً في حادثة غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.
وأصدر شريف الليلة الماضية توجيهاته إلى وزارة الخارجية الباكستانية بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث المؤسف، والتواصل مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن.
من جانبها أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن سلطات بلادها طلبت من السلطات الإيطالية مزيدا من التفاصيل.
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أمس أن نحو 28 باكستانيًا كانوا من بين 59 شخصًا غرقوا عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا بصخور بالقرب من الساحل الجنوبي لإيطاليا.
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