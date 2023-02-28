أبهـا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //08:17ت م0015