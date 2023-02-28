الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين لمواجهة منتخب تونس اليوم، في المباراة النهائية للبطولة العربية الـ 11 لمنتخبات الناشئين، عقب فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة (34–23)، أمس في ختام مباريات الدور التمهيدي، على صالة الأميرة سمية بالأردن.واستطاع المنتخب السعودي من التقدم في الشوط الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (15-11)، ليحافظ على هذا التقدم في الشوط الثاني، حتى نهاية اللقاء وكسب نقطتي المواجهة اللي حصل من خلالها لاعب المنتخب قاسم تركي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث رفع الأخضر رصيده إلى 8 نقاط في وصافة سلم الترتيب، بعد فوزه في 4 مواجهات أمام منتخبات المغرب، والأردن، والكويت، والعراق، وخسارة لقاء وحيد أمام المنتخب التونسي.// انتهى //08:51ت م0018