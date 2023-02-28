جدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسيُمثل "مرسى ثول" البحري الواقع على ضفاف البحر الأحمر وعلى بعد 80 كيلو متراً من مدينة جدة، بجميع مرافقه الترفيهية، ومرفأ للصيادين والذي بُني على أحدث المستويات، مركزاً ثقافياً مفتوح في الهواء الطلق وملتقى الصيادين.ويهدف المرسى إلى تحسين ظروف الصيد مع الحفاظ على هذا التراث القديم لأهالي المنطقة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمرسى الصيادين الجديد في ثول 180 قارباَ مع توفير أعلى معايير السلامة وسهولة الوصول إليه من مختلف أطراف البلدة، من خلال تطوير البنية الأساسية وتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في ثول المجاورة لحرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ليحدث نقلة عمرانية للبلدة، التي تعكس حرص الحكومة الرشيدة - أيدها الله - على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.ويوفر المرسى بجانب مرفأ لقوارب الصيد رحلات الغوص، ومركز حضاري مهم تستفيد منه المناطق المجاورة عبر شاطئ ثول أحد أفضل الشواطئ الرملية، التي تمتاز بطولها وصفاء مياهها وجمال جوها واعتداله طوال العام، والاستمتاع بأشعة الشمس, إلى جانب ممارسة العديد من الهوايات والرياضات المختلفة والاسترخاء أو التنزه والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، في وسط أجواء عائلية.// انتهى //08:56ت م0020