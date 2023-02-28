بروكسل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساختتمت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أمس, اجتماعها الـ31، بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية في بروكسل, حيث يأتي الاجتماع ضمن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين في العام 1988م.وتناول الاجتماع كافة الملفات المشتركة تمهيداً لعرضها على الدورة (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي, وأخر التطورات في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كما ناقش سير العمل في عدد من مجالات التعاون والأنشطة القائمة في مجال التجارة والاستثمار، وإمداد الطاقة، والتغير المناخي، والتحول الأخضر، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، والتحول الرقمي، والتعليم والبحث العلمي، والمساعدات الإنسانية والتنموية والتأهب للكوارث.كما جرى استعراض أوجه التعاون في مجال الأمن البحري، والأمن السبراني، وأولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.// انتهى //09:20ت م0022