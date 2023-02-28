بروكسل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في بروكسل أمس، منسق الاتحاد الأوروبيللأمن البحري في شمال غرب المحيط الهندي السفير مايكل بولش، وذلك على هامش الدورة الـ31 لاجتماع لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.واستعرض اللقاء الجهود المبذولة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وأهمية النظر في تعزيز التعاون في حماية الأمن البحري، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الحالية في المنطقة.// انتهى //09:23ت م0024