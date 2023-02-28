الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، الاجتماع العاشر للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بدول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلين من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون, وذلك في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة.وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، ومناقشة عدة موضوعات منها الممارسات والتجارب المتميزة للكليات في مجال الاستدامة، وأهم المتغيرات التي تحكم الاستدامة في مجال الأعمال.واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.// انتهى //09:37ت م0025