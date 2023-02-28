الدوحة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعاً تنسيقياً مع مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر أمس، وذلك بحضور مدير إدارة التواصل المؤسسي بالأمانة العامة لمجلس التعاون حمد بن خالد آل جريان، ومستشار مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر الدكتور سعيد بن محمد العيدة.وناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات المهنية والمجال التدريبي بما يحقق المصالح الخليجية المشتركة، لإبراز المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة المجلس، إلى جانب عرض خطط مستقبلية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز الاتصال الوطني بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //09:40ت م0026