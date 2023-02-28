الرباط 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة الرسمية التي بدأها المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر للمغرب، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المغرب - النمسا.وأبرزت الصحف أعمال العنف والتخريب التي ارتكبتها جماعة من المستوطنين اليهود في نابلس بالضفة الغربية وقرى فلسطينية، ونتج عنها استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 400 آخرين وتخريب عددًا من المنازل.وتناقلت دعوة منظمة الصحة العالمية للمانحين الدوليين إلى جمع 392 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين خلال العام الحالي.وتطرقت إلى الجولة الأفريقية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تشمل أربع دول في وسط إفريقيا هي الغابون وانغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية.ونشرت إعلان البنك الدولي، أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير، والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسبب بخسائر تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار.// انتهى //09:56ت م0028