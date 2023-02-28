الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أن الشخص الذي تنتابه رغبة ملحة أثناء قيادة السيارة لاستخدام الهاتف الجوال تؤكد بأن لديه سلوك إدماني على الهاتف، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في استخدامه.وأوضح الاختصاصي النفسي عصام بن حمد الخضيري أن عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة هو أحد معايير السلوك الإدماني، مشيرًا إلى أن الإحصائيات كشفت أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة, مبيناً أنه لا يمكن الجمع بين القيادة واستخدام الهاتف، مؤكدًا أن التصرف الأمثل هو الوقوف على جانب الطريق في الأماكن المخصصة والرد على المتصل أو المرسل، حرصًا على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.// انتهى //10:26ت م0030