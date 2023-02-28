أبهـا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، أعمال برنامج "نساهم 2.0 لريادة الأعمال"، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة سابك ممثلة في مبادرتها التنموية نساند.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أن برنامج "نساهم 2.0 لريادة الأعمال" هو برنامج تعليمي مكثف يقدم الجوانب المختلفة للتميز في ريادة الأعمال بطرق تعليمية حديثة ترتكز بشكل أساسي على التعليم التفاعلي وليس على المحاضرات التقليدية، ويقوم رائد الأعمال بتطبيق ما يتعلمه مباشرة في نفس الورشة أو المحاضرة على مشروعه أو فكرته الريادية ثم يحصل على تقييم وتوجيه مباشر من عضو هيئة التدريس وباقي الرواد.وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن عدداً من الجلسات الإرشادية المتخصصة التي يلتقي فيها رائد الأعمال بشكل فردي مع مرشدين مختصين من شركة سابك بعد التنسيق متى ما تطلب ذلك، وذلك لمساعدته في بناء فكرته الريادية، مبيناً أن البرنامج يمتد لفصل دراسي كامل ولمدة (15) أسبوعاً، ويتكون من 10 مقررات تعليمية.// انتهى //10:43ت م0034