الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلًا تفاعليًا شاملًا لأهم الشائعات التي يتم تناقلها في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.وحرص المجلس على إعداد هذا الدليل المتضمن 33 من أهم الشائعات انتشارًا، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية.وسيتعرف القارئ للدليل على أكثر وأبرز الشائعات ومدى صحتها من خلال دليل تفاعلي يصحح الشائعات بمقاطع فيديو مرئية، حيث ضم الدليل في صفحاته الـ 38 على الكثير من المواضيع التي يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.// انتهى //10:56ت م0039